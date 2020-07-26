العثور على جثة عمدة "جربة-كويرا" شمال مالي بعد اختطافه منذ 10 أيام

أعلنت الشرطة في مالي العثور على عبدالله ألفا، عمدة بلدة "جربة - كويرا"، في منطقة تمبوكتو شمال البلاد، وذلك بعد مرور 10 أيام على اختطافه من قبل مسلحين.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم، أنه تم العثور على جثة "ألفا" البالغ من العمر 60 عاما، الثلاثاء الماضي بالقرب من مدينته، ولكن لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات حتى اليوم لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وأضاف الراديو، أنه تم العثور على جثته بعد إطلاق الرصاص عليه بعد اختطافه من منزله بـ"ديري" وهي بلدة مجاورة لـ"جاربة - كويرا" من قبل مجهولين منذ نحو 10 أيام.

من جانبه، أكد أحد أفراد أسرته -لم يفصح عن هويته - أن مقتل العمدة - وهو عضو بحزب التجمع من أجل مالي "الحزب الحاكم" - بسبب شجار سياسي مرتبط بمنصب العمدة.

وكان قد تم انتخاب "عبدالله ألفا" عمدة بعد إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر عام 2016 بمالي.

ومنطقة شمال مالي تعاني من العنف الملسح منذ عدة سنوات ممزوجا بالنزاعات بين الطوائف التي امتدت إلى وسط البلاد والدول المجاورة.

وفي مطلع يوليو الجاري، لقى 7 جنود ماليين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال هجوم إرهابي في شمالي البلاد، وقال الجيش المالي في بيان، إن قوات تابعة له تعرضت لهجوم في منطقة تابعة لمحافظة موبتي شمال البلاد قتل خلاله 7 جنود وجرح جنديان وفقد 3 آخرون.

وأوضح الجيش المالي، أنه تم حرق بعض المعدات التابعة للجيش من قبل الإرهابيين الذين وصلوا على متن 3 سيارات ونحو 40 دراجة نارية.