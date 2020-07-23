باريس تعلن مقتل جندي فرنسي خلال عمليات قتالية في مالي

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، مقتل جندي فرنسي أثناء القيام بعمليات قتالية في دولة مالي.

وقالت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه"، في بيان، إن الجندي يتبع للفوج المظلي الأول "هوسار"، وهو من سلاح الفرسان المحمول جواً في الجيش الفرنسي، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت باريس، أن الجندي "قُتِل أثناء القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة حينما انفجرت عبوّة ناسفة قرب سيارته المدرعة".

جدير بالذكر، أن فرنسا لديها أكثر من 5 آلاف جندي في منطقة الساحل الغربي الأفريقي كجزء من الجهود الدولية لمحاربة المسلحين فيها.