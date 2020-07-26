الاتجار بلحوم الحمير في الشرع والقانون.. حرام وجريمة عقوبتها مؤبد

قبل أيام قليلة من بداية عيد الأضحى المبارك، الذي يزداد فيه الإقبال على شراء اللحوم وذبح الأضحية، تمكنت حملة قادها حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسوهاج، بتأمين من قوات الشرطة، وبمشاركة من إدارة الطب البيطري، وإدارة المجازر، من ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار بقرية الحواويش.

وذكر بيان صادر للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنّه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، جرى تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير، رئيس المدينة، للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين، وجرى ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فضلا عن مصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

لم تكن تلك هي الواقعة الأولى بشأن ضبط لحوم حمير، إذ تكررت بأكثر من منطقة، أبرزها في أبريل الماضي، إذ استغل البعض انشغال المواطنين بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدمت بعض المحلات لحوم الحمير ضمن مأكولاتها للمستهلكين.

وكشف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، عن تفاصيل تحرير محاضر رسمية، لمحلات جزارة تبيع لحم الخيول والحمير، عقب تحرير 3 محاضر رسمية بقسم شرطة المعصرة، لبعض محلات الجزارة، التي ثبت أنّها تبيع لحوم خيول وحمير، موضحًا أنّ هناك حملات باستمرار تتم على المحلات بالحي، بلجنة مشكلة من حماية المستهلك، وإدارة الطب البيطري وإدارة البيئة.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أنّ الثلاث محلات التي جرى إغلاقها مشهورة للغاية، "لما نزلنا نطبق القرار ونقفل تلك المحلات على أرض الواقع، الناس قالتلنا إحنا بقالنا 20 سنة بناكل فيها"، مؤكدًا أنّ قرار إغلاق تلك المحلات، حقق رضا مجتمعي بين المواطنين.

قانونيون: الاتجار بلحم الحمير عقوبته بين الحبس 3 أعوام وحتى المؤبد

الاتجار بلحوم الحمير جريمة يعاقب عليها القانون، إذ يواجه المتهمون تهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح دون ترخيص، وفقا للدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، في حديثه لـ"الوطن"، ومن ثم فهي جنحة، تتراوح مدة عقوبتها بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 أعوام.

الأمر ذاته أكده الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، قائلا إنّه حال الإضرار بصحة المواطنين وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ، يمكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن 3 أعوام وحتى المؤبد، فضلا عن الغرامة، كونها قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنّه لا يوجد نص قانون محدد عن الاتجار وبيع لحم الحمير، ولذلك فهو يدخل ضمنيا في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحال وجود أذى على المواطنين تكون العقوبة بحسب الضرر بالصحة العامة.

الإفتاء: الحمير لا يجوز أكلها أو ذبحها

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت حرمانية ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، إذ إنّه لا يجوز أكلها أو ذبحها، ولكنه جائز مع الكراهة عند المالكية، مضيفة أنّه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه، قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"، وعن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة" متفق عليهما.

واستندت الإفتاء، إلى الحديث الوارد فى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهي تفور باللحم".