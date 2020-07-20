السجن سنتين لكبابجي شهير في حلوان يستخدم لحم الحمير في الكفتة

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بمعاقبة صاحب كبابجي شهير بحلوان، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد وجبات الكفتة المشوية والطرب، وذلك فى القضية رقم 3505 لسنة 2020 إداري حلوان.

ويعد هذا الحكم هو الثاني، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة مالك فطاطري شهير، بحلوان أيضا، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير فى إعداد الحواوشي.

وبالعودة لقضية اليوم، التي تحمل رقم 3505 لسنة 2020، إداري حلوان، والمتعلقة بالكبابجي الشهير، فإن تقرير المعمل المختص أثبت سحب 4 عينات من كميات لحوم مفرومة من المطعم، وزنت كل عينة 500 جرام، جزء منها كان مُعدا للكفتة المشوية، والجزء الآخر للحواوشي، وذلك لبيان نوع اللحوم ومدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وأثبت التقرير، أن العينات الـ4، إيجابية للفصيلة الخيلية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن العد البكتيري الكلي للميكروبات الهوائية، أعلى من الحدود المسموح بها، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، رقم 1694 لسنة 2005.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، كما أطلعت على التقرير الذي فنّد حالة اللحوم المتحفظ عليها، وأصدرت الحكم المتقدم.