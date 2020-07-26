الهند تعلق على تطوير ميناء إيراني: أمريكا لا تملي علينا ما يجب فعله

شدد السفير الهندي لدى إيران في تصريحات له، اليوم الأحد، على أن أمريكا لا تملي على بلاده ما يجب فعله حول قيام الهند بتطوير ميناء إيراني في خليج عدن.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد السفير الهندي لدى إيران أن "أمريكا لا تملي على بلاده ما يجب فعله" بخصوص الميناء الإيراني "جابهار".

ونوه السفير الإيراني إلى أن الهند تستورد المعدات من بعض الدول بهدف تطوير الميناء مثل الصين وفقا لم نقلته وكال أنباء سبوتنيك.

وتعمل الهند على استثناء الميناء الإيراني الواقع جنوب شرق البلاد على سواحل خليج عدن من الحظر الذي تفرضه أمريكا على تعامل الشركات والمؤسسات مع إيران.

ويعتبر الخليج الإيراني "جابهار" من أهم محطات نقل الترانزيت للبضائع والسلع بين الهند وأفغانستان.

ويوفر الميناء الإيراني لكل من الهند وأفغانستان الاتصال ببعضهما برا وبحرا عبر الأراضي الإيرانية، بحسب الوكالة.

وتعمل كل من الهند وإيران على تطوير ميناء جابهار في إطار ممر جديد لنقل البضائع إلى أفغانستان، التي لا يوجد لها منافذ بحرية، حيث يمكن أن يفتح لها المجال أمام تجارة بملايين الدولارات ويقلص اعتماد الهند على باكستان في ظل التصعيد الدائم الذي يشهده البلدين الجارين.