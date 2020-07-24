إقامة مهرجان Kashish السينمائي في الهند "أون لاين" بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان Kashish Mumbai Queer السينمائي الدولي، عن إقامة نسخته لعام 2020 أون لاين فقط.

ويعد Kashish واحدا من أكبر المهرجانات في جنوب آسيا، والذي تقرر إقامته عبر الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة مومباي بالهند.

ومن المقرر عرض 157 فيلمًا من 42 دولة، وقال مدير المهرجان سريدهار رانجيان: "إنه تشجيع كبير لصانعي الأفلام الذين صنعوا هذه الأفلام في ظل ظروف صعبة".

يذكر أن فيروس كورونا أثر بقوة على أهم الأحداث والمهرجانات الفنية، آخرها إلغاء مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس.. وقبلها ألغى مهرجان تيلورايد السينمائي، دورته هذا العام والتي كانت تحمل رقم 47.

كما تم تأجيل عدد من أهم الأحداث الفنية منها حفل أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.