"صناعة النواب": نتابع تكليفات السيسي للحكومة للنهوض بالغزل والنسيج

أكّد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة قررت متابعة التكليفات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنهوض بصناعات الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري لسابق عهده.

وأشاد "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني اضافة الى الاهتمام بجهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع.

وأوضح أنّه سيجرى متابعة تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية

وأكّد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنَّ لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع مع الحكومة خطتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشيرًا إلى أنّ اللجنة سوف تتقدم للحكومة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تكفل مواجهة مشكلات الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لمكانته المرموقة عالميًا.