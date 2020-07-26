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محمود مسلم

مجند يعيد 5 آلاف جنيه لمواطن فقدها في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
02:08 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مبلغ 5 آلاف جنيه لمالكها، عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ.

تبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء بأنه أثناء قيام أحد المجندين بملاحظة الحالة الأمنية عثر على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي وبإجراء التحريات أمكن التوصل لمالك المبلغ المالي واستدعائه وتسليمه المبلغ المشار إليه.

ووجه المواطن الشكر لإدارة الشرطة وأعرب عن تقديره واعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التي يبذلها رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.

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