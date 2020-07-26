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عاجل.. تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك وإجلاء السكان بعد الهبوط الأرضي

كتب:

وائل فايز
01:41 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن إخلاء عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك من السكان بسبب هبوط أرضي؛ أدى إلى حدوث ميل وتصدع بالعقار نتيجه لأعمال حفر المترو، علاوة على إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط.

وشكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعاينة عمارة "الشربتلي" بحي الزمالك، والتي مالت نتيجة حدوث هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق.

وقال مصدر لـ "الوطن" إن الهبوط الأرضي أدى إلى ميل العقار، وجار اتخاذ اللازم لمعاينة العقار والعقارات المجاورة في محيط الهبوط الأرضي، وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال حفر مترو الانفاق.

 

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