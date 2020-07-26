إيران تسجل 2333 إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن وفاة 216 شخصا وتسجيل 2333 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، قولها إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15700 شخص، وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء 291172 مصابا.

وأضافت لاري، أن 3695 مصابا بكورونا المستجد في حالة صحية حرجة يعالجون في غرف العناية المركزة، موضحة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 253213 شخصا، وتم إجراء 2327850 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس السبت، إن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسي، عن روحاني قوله، إنه سيجري إحياء مراسم عاشوراء سواء في المناطق الحمراء أو البيضاء من حيث تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وشدد روحاني، على أنه "ينبغي إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين لهذا العام في كل مكان، في المدن والقرى، سواء في المناطق الحمراء أو الصفراء"، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين، سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين"، داعيًا كل المسؤولين في الأماكن الثقافية والمزارات الدينية إلى "العمل في إطار الدين ومراعاة البروتوكولات الصحية".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نريد إقامة مجالس الحداد على الإمام الحسين من دون إصابة المعزين بالفيروس. هذا ما يريده منا الشعب والدين والإمام الحسين".