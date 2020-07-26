هبوط في مدخل سفارة البحرين المجاورة لعقار الزمالك المائل

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قبل قليل، العقار رقم 17 بشارع البرازيل في الزمالك، والذي تعرض للميل اليوم، حيث جرى إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، وهو مكون من جزأين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا، وبه 37 وحدة سكنية، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والثاني يطل على شارع عزيز أباظة، ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة سكنية، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.

وأوضحت المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.