ميل جيبسون يهزم كورونا بعد قضاء أسبوع في المستشفى

كشف متحدث باسم ميل جيبسون لمجلة بيبول، عن إصابة الممثل والمنتج والمخرج الشهير بفيروس كورونا في أبريل الماضي.

ودخل جيبسون البالغ من العمر 64 عامًا، المستشفى وظل لمدة أسبوع بداخلها، وتلقى جيبسون العلاج في لوس أنجلوس، بحسب موقع Variety.

وبذلك ينضم ميل جيبسون إلى قائمة المشاهير الذين أصيبوا بكورونا، بينهم توم هانكس، إدريس ألبا، ريتا ويسلون، ودانيال داي كيم.

وولد ميل جيبسون في 3 يناير 1956، في ولاية نيويورك بأمريكا، وهو منتج ومخرج ومنتج، حصد جائزة أوسكار عن إخراجه فيلم Braveheart وحصدها عن نفس الفيلم كمنتج أيضًا.

وترشح لجائزة جولدن جلوب 4 مرات، وحصدها مرة عن إخراجه فيلم Braveheart، وترشح جيبسون لجائزة بافتا مرتين.

وأعلن الممثل توم هانكس، منذ أشهر عن إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد، وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره وقتها: "اعتنوا بأنفسكم".