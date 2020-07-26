الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب ووكرز، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين ليسترسيتي ومانشستر يونايتد، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ38 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة ليسترسيتي ومانشستر يونايتد، والقنوات الناقلة لها كما يلي:

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 17:00 اليوم الأحد الموافق 26 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر قنوات beIN Sports 4K، beIN Sports FR HD 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل مانشستر يونايتد المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الخامس برصيد 62 نقطة.