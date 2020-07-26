الجزائر تدعو إلى احترام التدابير الوقائية من كورونا خلال عيد الأضحى

دعت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، إلى احترام التدابير الوقائية خلال عيد الأضحى، وخاصة عملية ذبح الأضاحي، في ظل وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالبت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، المواطنين بمراعاة التدابير الوقائية الإضافية في ظل الوباء منذ التوجه لشراء الأضحية حتى الذبح، مشددة على ضرورة التقيد ببعض التدابير منها الحد من الاحتكاك غير الضروري في أماكن الشراء والذبح، واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين أو تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع الأضحية، وتجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم خلال عملية الذبح.

وأكدت الصحة الجزائرية، ضرورة تنظيف وتعقيم أماكن البيع والذبح وكذلك الأدوات المستخدمة مع جمع كل النفايات في أكياس مقاومة للماء والتخلص منها.