ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ24278 و17742 إصابة في المغرب

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 14.994.070 فيما وصل إجمالي الوفيات 616.176، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.995.912 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وكشف مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، عن تسجيل 194 حالة شفاء، و 62 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد الزحاف، خلال إفادة صحفية يومية لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه جرى التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 638 فحصًا من بينها 206 فحوص للمتابعة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء إلى 5985 حالة، منها 3826 حالة شفاء، و155 وفاة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، اليوم، تسجيل 26 حالة شفاء من الوباء، أمس الاثنين، فيما جرى تسجيل 19 حالة إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وأوضح المركز الليبي في بيان، أنه جرى تسجيل 19 حالة جديدة بالوباء، بينها 8 حالات جديدة و11 حالة لمخالطين لحالات مُصابة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن تلك الحالات توزعت إلى 8 حالات في سبها و6 حالات في الشاطيء، و4 حالات في تراغن، و3 حالات في بنت بية.

وتابع المركز الليبي، أن 26 حالة تماثلت للشفاء من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ارتفاع الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 24278

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، اليوم، أنه جرى تسجيل587 حالة إصابة جديدة بالوباء، و13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين بكورونا المستجد إلى 24278، و1100 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 16646 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 56 مريضًا بالعناية المركزة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المغرب إلى 280 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17742 حالة.

وقالت الوزارة المغربية في بيان، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل بلغ مليونا و29 ألف حالة تقريبًا منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضافت الصحة المغربية، أنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 280 حالة، كما جرى تسجيل 257 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة.