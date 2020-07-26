أحمد كرارة يشوق جمهوره بأحداث الجزء الخامس من "حكايات بنات"

نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له مع الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد كرارة على الصورة قائلا: "تتوقعو إيه اللي هيحصل بين أش وأيمن في الجزء الخامس؟".

يذكر أن تصوير أول مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ بالفعل منذ أيام، بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد، المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.