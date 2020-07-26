التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا، اليوم، بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت مع منعهم من السفر.

وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكشفت مصادر في وقت سابق، لصحيفة "القبس" الكويتية، أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال.

وأشارت المصادر، إلى أن المعلومات اكتملت حول هؤلاء المتورطين، وتبيّن أن صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية، كما يجري البحث والتحري عن مجموعة من المشاهير الذين يشاركون في غسل الأموال عبر إعلانات وأعمال أخرى داخل البلاد.

وأوضحت، أن جهاز أمن الدولة نجح في كشف خيوط هذه الجرائم، وعكف منذ فترة على مراقبة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين تحوم حولهم الشبهات، مضيفة أن تعليمات مشددة صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أنس الصالح للأجهزة الأمنية، بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون.