49 قضية غش وغلق 81 صفحة على السوشيال ميديا خلال امتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع فريق مكافحة الغش الإلكتروني الخاص بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تم تحرير 49 قضية بإجمالي 51 متهما، كما تم غلق 81 صفحة أو حساب أو مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، خلال الـ9 أيام امتحانات ثانوية عامة.

وأضاف حجازي، أن لجان الامتحانات التي حدث بها حالات شغب سيتم تصحيحها في لجان خاصة لبحث تطابق الإجابات بها، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات، مشيرا إلى التنسيق مع الأمن العام لتأمين الملاحظين في أثناء خروجهم من اللجان الامتحانية بعد انتهاء الامتحانات اليوم وحتى عودتهم إلى منازلهم سالمين.

وأدى صباح أمس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي، في مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي 103 آلاف و315 طالبا وطالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.