4 نصائح للتعامل مع مصابي كورونا في العمل

وضعت وزارة الصحة والسكان 4 نصائح للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل أماكن العمل، منعا لانتقال المرض وانتشاره بين زملاء العمل في المكان الواحد، وجاءت النصائح التي وضعتها الوزارة في نقاط كالتالي:

1) يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله لزملائهم في العمل بسرعة.

2) الحرص على عدم حضور الموظف المريض إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عن طريق الهاتف.

3) تنظيف الأسطح التي لامسها المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

4) إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.