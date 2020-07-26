الصحة: مستعدون للأسوأ وأي موجات محتملة لكورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إنّ الوزارة مستعدة بشكل كامل، لمواجهة الموجة الثانية من كورونا حال حدوثها، وهناك خطة موضوعة لذلك.

وطالبت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، المواطنين، بالالتزام والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة: "محدش يآمن للفيروس لحد ما نوصل للقاح، ومستعدون للأسوأ وأي سيناريوهات".

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، أنّ وفيات كورونا جزء كبير منها كانت بسبب الأمراض المزمنة.

وتابعت: "كل إمكانيات الدولة مجهزة لمواجهة أزمة كورونا، ودراسة كيفية الإغلاق أثناء الأزمة كان له الفضل في تقليل الإصابات، فالإغلاق التام تسبب في انهيار بعض الدول مع أزمة صحية، وبالتالي كانت الأزمة أكبر، اما في مصر كل شيء كان مدروس، وكان هناك رد فعل سريع من الدولة المصرية".

وأشارت إلى أنّ القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا، مستطردة: "بدء بالتدريج إغلاق بعض مستشفيات عزل في ظل انخفاض الإصابات".