الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ كل ذلك يشكل خطورة وأضرار كبيرة على صحة الإنسان.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أنّ الإفراط في تناول الفيتامينات قد يؤدي لزيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، وقد يؤدي لتقليل فاعلية الأدوية وتأثيرها على الجسم حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد، أنّه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، إذ يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.

وتابع مجاهد، أنّه يجب الحرص على تناول البروتين في الوجبة الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، ويمكن أيضًا تناول البروتين من المصادر النباتية مثل الفول والعدس و"اللوبيا" والفاصوليا الجافة، إضافة للاهتمام بتناول الحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان أنّه يجب الاهتمام بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن مع الوجبة الغذائية، إذ إنّ الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين اللازم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

ولفت إلى تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المشبعة وغير المصنعة، مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمصنعة الموجودة في اللحوم الدهنية بنسبة كبيرة والأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات السريعة المقلية، لأنها ضارة بالصحة وتسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.

وأشار مجاهد إلى أهمية الحرص على تناول السوائل بكثرة خاصة الماء، من خلال 8-10 أكواب يوميًا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة ومقاومة الأمراض، كما يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

وذكر مجاهد أنّ الاغذية الغنية بفيتامين "سي" تتمثل في الموالح وتشمل (البرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون)، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ، كما أنّ الأغذية الغنية بفيتامين (أ) تشمل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ .

ونصح مجاهد، بأهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا من 10-15 دقيقة، للحصول على فيتامين "د"، ما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

وعن الأغذية الغنية بالزنك، نصح بتناول اللحوم الحمراء (ولكن بكميات قليلة)، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، إضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وحذر مجاهد من الإفراط في تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أوالمعلبة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والطعام خارج المنزل والأطعمة المصنعة، وذلك للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم، كما أكد أهمية تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 جرامات (حوالي ملعقة واحدة صغيرة) يوميًا، حيث يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.