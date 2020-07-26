أحد سكان عقار الزمالك المائل: الأهالي قدام العمارة مش راضيين يمشوا

بين ليلة وضحاها، شهد حي الزمالك الهادئ ضجة ضخمة، وجذب أنظار الجميع، بعد أن تبدلت أحوال أصحاب برج ضخم فجأة، وتركوا منازلهم سريعا اليوم، بسبب هبوط أرضي.

عقار "الشربتلي" رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك شهد هبوطا أرضيا اليوم تسبب في ميله، وجرى إخلاؤه بالكامل حرصا على سلامة السكان.

وقبل قليل، تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، العقار المائل، وقرر تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي.

وأوضحت المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

العقار مكون من جزأين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا، وبه 37 وحدة سكنية، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والثاني يطل على شارع عزيز أباظة، ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة سكنية، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.

وعن كواليس ميل العقار، قال مصطفى محمود، أحد سكان "الشربتلي" وشاهد عيان على الواقعة، إنّهم فوجئوا فجر اليوم باصطدام حفار في محطة مترو الأنفاق بالزمالك، بماسورة المياه الرئيسية التي تعتمد عليها العمارتين وسفارة البحرين.

وتابع محمود، لـ"الوطن"، أنّه بسبب ذلك انفجرت المياه بتربة العقارات ما أدى للهبوط الأرضي ثم ميل العقار، موضحا أنّ المحافظة سرعان ما انتقلت للمنطقة بصحبة خبراء أجانب، وجار محاولة حقن خرساني لها لمنع انهيارها، وجرى إخلاؤه سريعا من السكان.

"الناس مش عايزه تمشي، وقاعدين قدام العمارة وفي الجناين، كله صعبان عليه بيته وحاجته اللي فيه وفي اللي بقالهم 70 سنة ساكنين".. هكذا اختلف حال سكان العقار المائل الذين تبدل حالهم في ساعات قليلة، وفقا لمحمود، موضحا أنّ عديد منهم لديه أقارب في نفس المنطقة، لكنهم قرروا الانتظار لحين صدور التقرير الهندسي والخطوة القادمة للفصل في مصير العقار.

وأوضح أنّ عقار الشربتلي عمره نحو 80 عاما، حيث سكنه العديد من النجوم الراحلين، بينهم الفنان محمود المليجي وعز الدين ذو الفقار، مشيرا إلى أنّه مكون من 12 طابقا والدور الواحد به 4 وحدات، بينما العقار الآخر الذي تأثر بالهبوط الأرضي هو رقم 12 في شارع البرازيل.