بالي تفتح أبوابها أمام السياحة الدولية في 11 سبتمبر

قال حاكم جزيرة بالي الإندونيسية وايان كوستر، اليوم، إن الجزيرة السياحية ذات الشهرة العالمية ستعيد فتح حدودها أمام السياح الدوليين اعتبارا من 11 سبتمبر المقبل، وفق بروتوكول صحي صارم.

وأضاف كوستر، في تصريح أوردته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن حكومة بالي أعدت خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المرتبطة بكورونا المستجد من أجل استقبال السياح في الجزيرة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 9 يوليو الجاري عندما شرعت الحكومة في إعادة فتح الأعمال المحلية والمواقع السياحية أمام سكان بالي.

وأوضح كوستر أن المرحلة الثانية ستبدأ في 31 يوليو الجاري بإعادة فتح السياحة أمام السياح المحليين، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في 11 سبتمبر المقبل بإعادة فتح حدود الجزيرة أمام السياح الدوليين.

وأشار حاكم بالي إلى أن حكومته وضعت بروتوكولات صحية في الوجهات السياحية والأماكن العامة الأخرى للحد من انتقال الوباء، كما سيطلب من السياح الدوليين تقديم نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19 قبل رحلاتهم، على أن تكون تلك النتيجة صالحة لمدة أسبوعين.

وتابع كوستر بأن السياح الدوليين الذين يزورون بالي ساهموا بنسبة 41% من إجمالي عائدات السياحة في البلاد، بنحو 116 تريليون روبية "7.97 مليار دولار أمريكي".

وحتى يوم الجمعة الماضي، سجلت بالي 3 آلاف و58 حالة إصابة بكوفيد-19 منها 3 آلاف و36 حالة بين السكان المحليين و22 بين أجانب، فيما سجلت 48 حالة وفاة.

يذكر أن السياحة في بالي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى وقف السفر إلى الجزيرة، وبالتالي انخفض عدد زائريها هذا العام انخفاضا حادًا.

إندونيسيا تسجل 1492 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 1492 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، و67 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 98 ألفا و778 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و781 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من الوباء ليصل إلى 56 ألفا و655 حالة، ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 384 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 19 ألفا و125 إصابة، فيما سُجلت 283 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.