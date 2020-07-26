ختام أعمال أول مهرجان افتراضي للإعلام والسينما بالجامعة البريطانية

تختتم كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، مساء اليوم أعمال أول مهرجان افتراضي للإعلام والسينما عن الكورونا «الكارنتين 2020»، وتعلن في حفل افتراضي عبر وسائل التواصل في السادسة مساء اليوم أسماء 12 فائزا حصدوا الجوائز في السينما والأفلام التسجيلية وبرامج البود كاست والإعلان.

قال الدكتور محمد علي شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، في بيان ان المهرجان شارك فيه 374 عملاً سينمائي وإعلامي من مصر والعالم، ويهدف المهرجان الذي انطلق في إبريل الماضي، على تشجيع الطلبة من جميع أنحاء العالم على استغلال فترات الحجر الصحي والإغلاق بتقديم أعمال إبداعية توثق تجربتهم من المنزل في زمن الكورونا.

اضاف دكتور شومان ضمت لجنة التحكيم كلاً من: الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة نهال عنبر وكيل نقابة الممثلين، والروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي طارق الشناوي والإعلامي الكبير جمال الشاعر، والفنان مسعد فودة نقيب السينمائيين.

بالإضافة إلى مشاركة د.نجلاء العمري، أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية والمدير السابق لمكتب البي بي سي في القاهرة، ود.عادل صالح وكيل كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ورئيس المهرجان،ود.نائلة عمارة أستاذة الإعلام، وشيرين مودي المديرة التسويقية وأستاذة الدعاية والإعلان ،ومدير التصوير وائل صابر، والمخرج علي شوقي.

ستجري وقائع الحفل الختامي عبر تطبيق zoom، والبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمشاركين من كافة أنحاء العالم والجمهور متابعة الاحتفال، والتفاعل معه عبر الروابط التالية: Zoom

https://zoom.us/j/96270955899Facebook:

https://www.facebook.com/QMFF2020/

وصرح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة حريصة على تدعيم وتشجيع جميع الأنشطة الفنية والسينمائية التي تساهم في ربط الثقافات من جميع أنحاء العالم، والتي توثق أزمة كورونا الفارقة في تاريخ البشرية.

وأضاف د.حمد أن الجامعة ستقدم المزيد من الدعم خلال الفترة القادمة في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية، والتي تعكس الصورة المشرفة التي تقوم بها الجامعة من أجل خدمة المجتمع.

وقال أن تنظيم هذه الفاعلية بشكل افتراضي ليس الحدث الأول الذي قامت به الجامعة فقد عقدت الجامعة العديد من الموتمرات والندوات والورش التدريبية عبر منصات إلكترونية أثناء فترة الحظر وقبلها. وأضاف أنه بفضل دعم الأستاذ محمد فريد خميس رئيس مجلس الأممناء تمتلك الجامعة بنية تكنولوجية متقدمة قادرة علي القيام بكل مهام التعليم عن بعد، والتعليم الهجين، لذلك فإن الطلبة والأساتذه كان لديهم معرفة وخبرة كافية للتعامل مع التحول الذي حدث في بيئة التعليم الجامعي بتأثير فيروس كورونا.