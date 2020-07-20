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تعرف على مصروفات الجامعة البريطانية للعام الجامعي 2020-2021

مصاريف كلية الصيدلة تصل إلى 105 آلاف جنيها.. و"القانون" 97 ألفا

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أحمد أبوضيف
02:45 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2020-2021، لطلاب شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، للطلاب المصريين، لـ 10 كليات بها.

وجاءت المصروفات كالتالي:

- مصاريف سنوية كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية الهندسة: 124,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية التمريض: 33,700 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية الصيدلة: 105,000 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية القانون: 97,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.

- مصاريف سنوية كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.

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