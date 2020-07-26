وفاة طبيب جراحة بمستشفى رشيد بكورونا وزملاؤه: كان رحيما بالفقراء

أعلنت الصفحة الرسمية لمستشفى رشيد العام بالبحيرة، وفاة الدكتور أيمن عبدالموجود استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر المستشفى في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى تنعى مستشفى رشيد العام وكل العاملين بها شهيد الجيش الأبيض الأخ والصديق الدكتور أيمن عبد الموجود، استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام".

وقال البيان، إن رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، وافته المنية أمس السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونعاه زملاؤه قائلين إنه كان مثالا للطبيب الخلوق الرحيم بالفقراء.