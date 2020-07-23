وفاة طبيب جراء إصابته بكورونا.. و"أطباء الدقهلية": الضحية رقم 16

نعى الدكتور أسامه الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة بمستشفى المنصوره العام القديم سابقًا، والذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشحات لـ"الوطن"، إن الدكتور محمد عيد كان محتجزًا بمستشفى الصدر بالمنصورة للعلاج من فيروس كورونا، وتوفي اليوم، وسينم دفنه في قرية "ميت خيرون" باالمنصورة.

وأضاف أن الدكتور محمد عيد هو الشهيد رقم 16 بين شهداء الجيش الأبيض من الأطباء بالدقهلية.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية جمعت شهدائها الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كوررنا، ووضعتهم في "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، وضمت كلًا من الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من الدكتور سامي مخلص، مدير صحه المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور احمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقًا، والدكتور احمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقًا، والدكتور أيمن عبد الغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبد الله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره.