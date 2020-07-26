نائب وزير الاتصالات: إقبال كبير من الجمهور على مبادرة "بنية رقمية"

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، إن الهدف الأساسي من إطلاق مبادرة "بنية رقمية" يتمثل في تقديم خدمة إلكترونية للمواطن عن بعد، بعد تسجيل نفسه والتأكد من صحة بياناته، ولكن عند التوثيق لابد أن يذهب لمكان تقديم الخدمة للتأكد من أهليته.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه الاختبارات بدأت منذ 4 يوليو الجاري، ويجري إجراءها مع الجمهور داخل الجهة المختصة، وهناك تجاوب وإقبال كبير من الجمهور.

وأكد أنه جرى إطلاق مبادرة "بنية رقمية" لدعم القطاعات التجارية والمؤسسية بصورة تجريبية، ويجري عمل اختبارات ميدانية من داخل وزارات الداخلية والعدل والتموين والنيابة العامة والاستثمار.

وأوضح أن الاختبارات التجريبية تضمنت إصدار أكثر من 500 توكيل بشمال القاهرة، واستعلامات عن مخالفات المرور، وإقامة دعاوى قضائية عن بُعد، وبمجرد استقرار المنظومة وتحظى برضا المواطنين سيجري تعميمها على مستوى الجمهورية.