تنظيم الاتصالات ينفذ حملات لضبط الأجهزة المحظور تداولها لتقوية الشبكات

نفذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات، عددا من حملات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات، لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول غير المرخصة، لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمحظور تداولها.

وكانت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أظهرت انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق، كما ورد الى الجهاز عدد من شكاوي المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول، نتيجة استخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الاجهزة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة جرى إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وبصحبة مفتشى ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على عدد من محلات بيع أجهزة الاتصالات؛ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تبيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة، وضبط عدد من الهوائيات والسنترالات المخالفة، وعدد من خطوط المحمول دون بيانات، وجرى تحرير 14 محضرا عن المضبوطات لـ14 متهما جرى ضبطهم.

وصرح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنّ الحملات ضرورية للقضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة على جودة خدمات الاتصالات.

وأشار الجمل إلى أهمية وضرورة استمرار الحملات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على التنسيق بشكل دائم مع شركات المحمول في مصر، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الحملات ضمن سلسلة مقرر تنفيذها الفترة المقبلة، للقضاء على ظاهرة استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة، إذ إنّ الحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له أثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

وفي سياق متصل؛ نسق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استخدامها حال معاناتهم من ضعف إشارة المحمول، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.