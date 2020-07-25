تعليمات جديدة من تنظيم الاتصالات حول أوقات عمل منافذ بيع مشغلي المحمول

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءً من يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 لتكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة بالعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.