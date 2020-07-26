طالب ثانوي يمزق جسد صديقه بالغربية بعدما هزمه في "بابجي"

أقدم شاب في الصف الثالث الثانوي على طعن زميله بمطواة في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، لتعرضة للخسارة منه في لعبة "بابجي".

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة طنطا، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص مقيم بقرية كفر الشوربجي بدائرة مركز كفر الزيات، يفيد تعرض نجله لـ7 طعنات بالصدر والذراع من صديقه بـ"مقص وكسر زجاجة مياه غازية"، عقب فوز ابنه عليه وهزيمته وقتله في لعبة بابجي.

وأشار طبيب القلب والصدر، إلى أنه طلب بسرعة نقل الشاب المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، وعلى الفور جرى التدخل الجراحي، وتلقى المصاب العلاج واستقرت حالته الصحية.

وحذر "عبد المنعم" أولياء الأمور من ترك أبنائهم للألعاب الإلكترونية، كونها تدمرهم نفسيا.