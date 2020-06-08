سفيرة البرتغال: أرغب في إلقاء محاضرات بـ"ألسن عين شمس"

بحث الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، ومانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بمصر، سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات البرتغالية، خلال لقائهما بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأسفر التعاون الثنائي عن بدء الدراسة بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع جامعة بورتو البرتغالية منذ مطلع العام الجامعي الماضي، والذي يعد أول قسم متخصص لدراسة البرتغالية بالجامعات الحكومية المصرية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقة الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو، من خلال بحث أطر إنشاء درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية وآدابها.

وأبدت السفيرة رغبتها في التطوع لإلقاء محاضرات بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس بصفتها السابقة كأستاذة أكاديمية.

وأعرب الدكتور عبدالفتاح سعود عن خالص امتنانه الشديد لهذه المبادرة من جانبها، والتي تعد بمثابة دعم فعال في دفع العلاقات بين الجانبين وتقوية قيمة الدرجة العملية لقسم اللغة البرتغالية بالجامعة .

وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات البرتغالية، في مجالات: التبادل الطلابي، التعليم الإلكتروني، البحوث، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والبرتغالية في مجال التعامل ومكافحة جائحة فيروس Covid-19، والتعاون مع الجامعات الأفريقية الناطقة بالبرتغالية في المجالات كافة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون لتحقيق نقلة نوعية في العلاقة الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومختلف الجامعات البرتغالية، والتأكيد على بدء التواصل الفوري بين كلية الألسن متمثلة في الدكتورة سلوى رشـاد عميد الكلية والسفيرة البرتغالية، لتحقيق كل ما تم الاتفاق عليه من خطوات لتطوير قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن.