انتشار لافتات المرشحين مع انطلاق الحملة الانتخابية للشيوخ في الدقهلية

بدأ مرشحوا المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية اليوم حملات الدعاية الانتخابية بمحافظة الدقهلية، ونشروا اللافتات برموزهم وصورهم في الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المحافظة.

وظهرت دعاية حزب مستقبل وطن، والذي ينافس على جميع المقاعد الفردية وعددها 6 مقاعد، ووضع لافتات دعاية جماعية لمرشحيه، بصورهم ورموزهم الانتخابية.

واعتمد حزب مستقبل وطن في دعايته علي أرقام المرشحين والذين يبدأ بهم كشف الترشيح من "1 - 6" وذلك حتى يسهل على الناخب التعرف عليهم.

ونشر عدد من المرشحين المستقلين دعاية لهم في الشوارع، إلا أنها كانت بعدد محدود للغاية.

وانتشرت لافتات التأييد من أنصار المرشحين، وخاصة في منطقة ميدان المحافظة وشارع الجيش بالمنصورة.

وتخصص لمحافظة الدقهلية 6 مقاعد بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحًا في الانتخابات التي تجري يومي 9 و 10 أغسطس للمصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس، كما أن الدقهلية تتبع الدائرة الأولى في القائمة، والتي لم يتقدم لها سوى قائمة واحدة للتحالف الوطني وتحتاج للحصول على 5% في التصويت لتفوز بالتزكية.