تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ بالطود جنوب الأقصر

عقد الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، اجتماعًا بحضور نائب رئيس المركز على سيد صادق، خالد محمد عطيتو سكرتير عام المركز، مدير المتابعة ورؤساء القرى بالوحدات المحلية بالمركز وعدد من التنفيذيين الكهرباء والتموين والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

تناول الاجتماع عملية الإعدادات والتجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنطاق المركز، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية وتيسير كافة الاحتياجات المطلوبة.

وقرر رئيس المدينة تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المركز برئاسة خالد محمد عطيتو سكرتير المركز، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها، وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما شكل لجان للمرور والمتابعة على كافة المقرات الانتخابية بالمركز والتأكد من جاهزية المقرات الانتخابية كلا فيما يخصه.

وأوضح أن عدد المقرات الانتخابية بالمركز 19 مقر انتخابي منهم 3 مقرات بمدينة الطود و6 مقرات بقرية المريس، مقر واحد بقرية منشية النوبة، مقر واحد بقرية الطود غرب، 3 مقرات بقرية العديسات بحري، 5 مقرات بقرية العديسات قبلي.