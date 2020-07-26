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حكم نهائي بعودة عبدالحي عبيد لسباق انتخابات الشيوخ

كتب:

محمد عيسى
12:41 م | الأحد 26 يوليو 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا موضوع بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعد من سباق اانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم طعن عبدالحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبدالحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بااستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

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