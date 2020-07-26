الأمم المتحدة: أكثر من 6 آلاف متمرد باكستاني يختبئون في أفغانستان

أفاد تقرير صدر عن الأمم المتحدة بأن أكثر من 6 آلاف متمرد باكستاني معظمهم تابع لحركة "تحريك طالبان باكستان" الإرهابية يختبئون في أفغانستان.

وأضاف التقرير - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن الحركة المحظورة، وهي الفصيل الأساسي لحركة طالبان الإسلامية المتشددة في باكستان، على اتصال بجماعات موالية لتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن انضمام بعض أعضائها لتنظيم داعش، الذي يقع مقراته في شرق أفغانستان.

وجاء في التقرير أنه "على الرغم من التراجع الإقليمي، لا يزال تنظيم داعش قادر على تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق عديدة في باكستان، والعاصمة كابول. ويهدف التنظيم إلى جذب مسلحي حركة طالبان الذين يعارضون اتفاقية السلام التي وقعتها الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي".

ولم تعلق الحكومة الأفغانية حتى الآن على التقرير.يذكر أن اتفاقية السلام الموقعة بين حركة طالبان وواشنطن تهدف إلى انهاء التواجد الأمريكي في أفغانستان الذي دام لـ19 عامًا مع تعهد حركة طالبان على ألا تستخدم أراضيها جماعات إرهابية، بينما يظل الجزء الأخر والشائك من الاتفاقية هو الدعوة لإجراء مفاوضات بين طالبان والقيادة السياسية الأفغانية.