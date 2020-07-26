تراجع تركى.. سحب سفن التنقيب من المتوسط بعد تحذيرات اليونان

فى تراجع جديد للسلطات التركية عن عزمها التنقيب عن الغاز فى شرق المتوسط واتخاذ اجراءات فعلية بإطلاق سفن حربية فى البحر المتوسط أعلنت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، إن "تركيا قامت بسحب سفنها الحربية، التي نشرتها في البحر المتوسط، تأهبا لعمليات التنقيب عن الغاز

وكانت اليونان حذرت ، ف الثالث والعشرين من يوليو الجارى أنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، إن "تركيا قامت بسحب سفنها الحربية، التي نشرتها في البحر المتوسط، تأهبا لعمليات التنقيب عن الغاز، وذلك بعد التحذير الأخير من الجانب اليوناني

وذكر موقع الصيحفة في تقرير نشره اليوم الأحد أن سفارة أنقرة في الولايات المتحدة حذفت من حسابها على "تويتر" تغريدة كانت تنص على أن سفينة "أوروج رئيس" التركية للأبحاث بدأت بالتنقيب في شرق المتوسط.

وكانت تركيا أعلنت إن سفينة أبحاث تركية تحمل اسم "أوروتش رئيس"، بدأت أمس السبت، بمهمة جديدة شرق المتوسط بهدف القيام بأبحاث "سيزمي" وأنشطة البحث عن النفط والغاز، معتبرة السفينة التركية واحدة من أصل 5 أو 6 سفن متواجدة في العالم تحمل ميزات وتجهيزات خاصة بالأبحاث العلمية.

وأول أمس جددت اليونان تهديداتها للنظام التركي بعد إعلان أنقرة عن استمرار عمليات التنقيب في البحر المتوسط.

وقالت الحكومة اليوناية إنها تتعقب التحركات التركية في البحرالمتوسط عن قرب

وقالت صحيفة "يني تشاج" التركية، إن الصحف اليونانية أبرزت تصريحات مسؤولين بالجيش اليوناني، أكدوا أن تركيا هي المسؤول الوحيد عن تصرفاتها، إذا دخلت منطقة نفوذ اليونان في البحر المتوسط.

وكان مصدر بالجيش اليوناني قد أكد أن القوات اليونانية في حالة تأهب بعد دفع تركيا بنحو ثلثي جيشها إلى جزيرة إي

وحذرت اليونان، ف الثالث والعشرين من يوليو الجارى أنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس وصف عملية التنقيب التركية بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية.

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

يشار إلى أن اليونان وتركيا في خلاف على الحدود البحرية بينهما منذ عقود، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط مؤخرا أدت إلى تفاقم النزاع بين البلدين.

فى سياق متصل أقامت اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط، في إعلان صريح لانحياز الولايات المتحدة لصف اليونان في مواجهتها ضد تركيا.

ووفقا للخبر الذي نشرته جردية "ريدوي" الكردية الناطقة بالتركية، فقد تمت التدريبات في شرق البحرالمتوسط بالقرب من المياة الإقليمية لجزيرة "كريت" اليونانية، ومن المفترض أن تستمر لمدة 10 أيام، كما تضمنت التدريبات حاملة الطائرات النووية الأمريكية "إيزينهاور" و12 سفينة حربية دخلت إلى البحر المتوسط من خلال عبور قناة السويس قبل يومين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقد فسرت الكثير من الصحف العالمية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت على أنه تحيز منها ضد تركيا.