الديهي: أردوغان وقف أمام قبر أتاتورك ووعد باستكمال مخططه في المنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف خلال زيارته إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، عن مخططه للسيطرة على ثروات البحر المتوسط من سوريا وحتى ليبيا، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأذاع الديهي، مقطع فيديو لـ "أردوغان"، امام ضريح "أتاتورك"، قال خلاله: "أتاتورك العزيز، نحن أعضاء هذا المجلس نقف أمام ضريحك بمناسبة اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى لعام 2020، حيث نواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023 للجمهورية التركية التي أسستموها وأوكلتموها لنا".

واعتبر أردوغان خلال كلمته أن ما وصفها بـ"الإنجازات التاريخية" لتركيا على جبهات مختلفة من بينها سوريا وليبيا تظهر قوة بلاده وقدرات جيشها، مؤكدًا أن الجيش التركي سيواصل ضمان أمن وبقاء تركيا.

فيما علق الديهي، أن الإخوان في العالم أجمع تحفظ عناصرها أن أتاتورك هو من قضى على الخلافة، ويفترض أن من يخطط لإعادة الخلافة يكون ضد من ألغى الخلافة، ولكن "أردوغان" ذهب لقبر "أتاتورك" لطمأنته أنه سيواصل مخططه للسيطرة على المنطقة.