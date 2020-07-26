صحيفة فرنسية: أردوغان لا يتدخل في ليبيا من أجل عيون شعبها

نشرت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية تقريرًا حول التدخل التركي في ليبيا، واعتبرته مثيرًا للكثير من التساؤلات، مؤكدة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، لا يتدخل في ليبيا من أجل عيون الليبيين، بل بسبب مصالحه الهائلة هناك، ولهذا السبب يدعم حكومة فايز السراج.

وأبرزت الصحيفة العلاقات بين تركيا وحكومة السراج وكيف يستفيد النظام التركي من أصدقائه، حيث أكدت مصادر موثوقة أن حكومة السراج أودعت 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لدعم الليرة التركية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتعد أزمة العملة التركية واحدة من أصعب القضايا التي يتعين على النظام التركي التعامل معها، حيث سجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في 7 مايو عند 7.24 ليرة للدولار.

ويتطلع أردوغان دائمًا إلى أصدقائه للتظاهر بالتضامن لدعم عملته، مثلما فعلت قطر، وكذلك ليبيا، والأخيرة لا تزال تكافح مع مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستقبل أردوغان، السراج في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، والزيارة الأخيرة التي جرت في 16 ديسمبر في قصر دولماباجيه، لم تكن على جدول أعمال رئيس النظام التركي، وكانت تحمل سرًا في طياتها.

وأشارت الصحيفة، إلى الزيارة التي أجراها مسؤولون ليبيون إلى إسطنبول في 27 نوفمبر، وقعوا خلالها اتفاقيتين، واحدة لترسيم الحدود البحرية وأخرى للتعاون العسكري، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مهاجمة الاتفاقيتين واعتبرهما انتهاكًا للسيادة اليونانية والقبرصية، قائلا: "من غير المقبول انتهاك أو تهديد المساحة البحرية لدولة عضو في اتحادنا، ويجب أن يعاقب أولئك الذين يساهمون في ذلك".