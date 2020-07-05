مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرتدين الأسود حدادا على رجاء الجداوى

ارتدت الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، مقدمتا برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "CBC"، الملابس السوداء، حدادًا على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يومًا، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير، وقضت في المستشفى 43 يومًا قبل وفاتها.