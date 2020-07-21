طالبات الثانوية العامة يحتفلن بانتهاء الامتحانات بـ"الطبلة"

بالطبل والرقص والغناء، احتفلت طالبات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث خرجن في الشوارع يرقصن ويحتفلن بعدما ودعن ليالي المذاكرة الطويلة وسهر الليالي، من أجل الوصول لحلم الجامعة المرجوة.

أمام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، التفت طالبات الثانوية العامة حول "طبلة"، أمسكت بها إحدى الطالبات، دقت عليها بإيقاع سريع يتناسب مع الأغنيات الشعبية التي رددتها الأخريات مثل "الناجح يرفع إيده" لعبدالحليم حافظ، و"بم بم" لمحمد رمضان.

تجلت مظاهر الفرحة بين الأصدقاء، بالأحضان والفرحة، وهو ما عبرت عنه مروة محمد طالبة الشعبة العلمية، قائلة: "مكنتش مصدقة إننا خلصنا واتبسطت جدًا، أخيرًا هننام براحتنا ونخرج من غير ضغوط ولا صداع المذاكرة".

وأضافت مروة: "مرحلة الثانوية عامة طولت علينا بسبب التأجيل اللي حصل وأتمنى أن يكون في كرم في التصحيح والتنسيق ويراعوا ظروفنا الاستثنائية، والحمدلله عدينا منها على خير وربنا يكرمنا في اللى جاي".