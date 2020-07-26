بالفيديو.. مقدمة برنامج "اليوم" على "دي إم سي" تبكي على الهواء
كتب:
شريف سليمان
07:09 م | الأحد 26 يوليو 2020
بكت الإعلامية سارة حازم طه على الهواء مباشرة، أثناء تقديم برنامجها "اليوم" على قناة dmc، وذلك بعد إعلان أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، نبأ تسمية محطة مترو الزمالك باسم خالتها الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا.
وأثناء تقديم البرنامج ومشاركة أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، بمداخلة هاتفية، وجهت له الإعلامية سارة حازم طه سؤالًا حول أعمال حفر مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، ففوجئت بإعلانه عن اتخاذ الهيئة قرارًا بتغيير تسمية محطة الزمالك ليصبح "صفاء حجازي".
يذكر أن سارة حازم طه هي ابنة شقيقة الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا.