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بالفيديو.. مقدمة برنامج "اليوم" على "دي إم سي" تبكي على الهواء

كتب:

شريف سليمان
07:09 م | الأحد 26 يوليو 2020
الإعلامية سارة حازم

الإعلامية سارة حازم

بكت الإعلامية سارة حازم طه على الهواء مباشرة، أثناء تقديم برنامجها "اليوم" على قناة dmc، وذلك بعد إعلان أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، نبأ تسمية محطة مترو الزمالك باسم خالتها الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا.

وأثناء تقديم البرنامج ومشاركة أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، بمداخلة هاتفية، وجهت له الإعلامية سارة حازم طه سؤالًا حول أعمال حفر مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، ففوجئت بإعلانه عن اتخاذ الهيئة قرارًا بتغيير تسمية محطة الزمالك ليصبح "صفاء حجازي".

يذكر أن سارة حازم طه هي ابنة شقيقة الإعلامية الكبيرة الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا.

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