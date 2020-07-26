الفلبين تسجل أكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين الأحد تسجيل 2110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء عتبة الـ 80 ألف حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلبينية ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصل إلى 80 ألفا و448 حالة بعد تسجيل 2110 حالات جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1932 حالة وفاة بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، وفقا لما أوردته صحيفة "فلبين ستار".

كما تم تسجيل 382 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 26 ألفا و110 شخصاُ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في أنحاء البلاد 52 ألفا و406 حالات.وأشارت الصحيفة إلى أن 131 يومًا قد مرت منذ فرض التباعد الإجتماعي في الفلبين لأول مرة في مارس الماضي، حيث تخضع البلاد لأطول فترة حجر صحي في العالم، لكنها رغم ذلك لا تزال تسجل الآلاف من حالات فيروس كورونا كل يوم.