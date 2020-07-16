الفلبين تسجل 2498 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، أنه تم تسجيل 2498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 61 ألفا و266 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الوزارة الفلبينية، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 467 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 21 ألفا و440 متعافيا، في حين تم تسجيل 29 وفاة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألف و643 وفاة.

وأشارت الصحيفة الفلبينية، إلى أن الفلبين شهدت ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب تخفيف إجراءات الحجر الصحي بشكل أكبر، وتظل مدينة مترو مانيلا، التي ينتشر بها عدد كبير من الإصابات، قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية شهر يوليو الجاري على الأقل.

سنغافورة تعلن تسجيل 248 إصابة جديدة بالوباء

وفي سنغافورة، قالت السلطات، اليوم، إنها رصدت 248 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة بسنغافورة في بيان إن الحصيلة الاجمالية للاصابات بالجائحة ارتفعت بذلك إلى 47126 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 26 حالة.

وأوضح صحة سنغافورة، أن معظم حالات الإصابة الجديدة كانت لعمالة أجنبية تقيم في مساكن مشتركة، مضيفة أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة من الخارج وتم وضعهم جميعا في الحجر الصحي.

وتوقع السلطات في سنغافورة ارتفاع عدد حالات الإصابة بين أفراد المجتمع بعد دخول المرحلة الثانية من إعادة فتح البلاد في منتصف يونيو الماضي حيث سمحت بفتح محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي وأماكن العبادة.

طوكيو تسجل 286 إصابة بفيروس كورونا وتحطم رقما قياسيا جديدا

وفي اليابان، سجلت العاصمة "طوكيو"، 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لتحطم رقما قياسيا جديدا اليوم، بعد يوم من رفع العاصمة حالة التأهب للعدوى إلى أعلى مستوى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي توقعت في وقت سابق من اليوم تجاوز العاصمة للرقم القياسي السابق 243 الذي سجلته السلطات الجمعة الماضية، الأمر الذي يعكس أيضا ارتفاعا في عدد الاختبارات اليومية التي أجرتها في العاصمة إلى أكثر من 4 آلاف فحص، وهو يعد ارتفاعا جديدا.

وارتفع إجمالي إصابات طوكيو بفيروس كورونا المستجد إلى 8 آلاف و640 حالة، في حين بلغت حصيلة إصابات اليابان ككل 23 ألفا و700 إصابة.

ويشهد عدد الإصابات الجديدة في طوكيو اتجاها تصاعديا منذ رفع حالة الطواريء تماما في 25 مايو الماضي، وسجلت اليابان ككل 454 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أعلى نسبة منذ رفع الطواريء.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تواصل التراجع للأسبوع الخامس عشر على التوالي

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم، أن للأسبوع السابع عشر على التوالي منذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد في الولايات المتحدة في مستهل مارس الماضي، ما زال عدد المتقدمين للحصول على إعانة ضد البطالة لأول مرة يتجاوز المليون شخص، حسبما نشرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الخامس عشر على التوالي لكنها لا تزال أعلى مليون طلب للأسبوع السابع عشر على التوالي، إذ أنه بالرغم من تخفيف قيود الإغلاق المطبقة بسبب "كورونا" إلا أن الاقتصاد لم يستعد نشاطه بشكل كامل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 1.300 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يوليو، في حين كان من المتوقع تراجعها إلى 1.25 مليون.

كما تراجع متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي، إلى 1.375 مليون طلب.

وأظهرت البيانات أيضا أن عدد المطالبات المستمرة، وهو عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة لأسابيع متتالية، انخفض إلى 17.33 مليون.

وأوضحت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة بلغ نسبة 11.1% في شهر يونيو الماضي.

أرقام قياسية لكورونا في الأمريكيتين وجنوب أفريقيا

وفي الوقت الذي لم تسجل الصين سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا الجديد، يبدو أن جنوب أفريقيا في طريقها للتحول إلى بؤرة جديد لوباء كوفيد-19 بعد أن تجاوزت الإصابات فيها 300 ألف إصابة، فيما تواصل الولايات المتحدة تسجيل أرقام قياسية بالإصابات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد إصابات فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوزت حاجز 300 ألف إصابة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبهذا العدد من الإصابات، أصبحت جنوب أفريقيا أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن بين العشر الكبرى عالميا من حيث الإصابات.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان أنها سجلت 12,757 إصابة أمس الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 311,049 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 4453 وفاة.

وفي قارة أمريكا اللاتينية، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عتبة الـ150 ألف وفاة، أمس الأربعاء، حوالي نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ووفقاً للتعداد، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 3.540.060 شخصاً، توفي منهم 151.022 شخصا، ما يجعلها ثاني أكثر منطقة في العالم تضررا بكوفيد-19 بعد أوروبا التي سجلت 203,793 وفاة.

وفي البرازيل، تسبب فيروس كورونا الجديد بوفاة 75,366 شخصاً من أصل حوالى مليوني مصاب، في حين بلغ عدد الوفيات بالفيروس في المكسيك، 36,327 حالة وفاة، بينما سجلت بيرو 12,417 وفاة من جراء الفيروس.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في وقت سابق، اليوم، تسجيل 6428 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 752 ألفا و 797 إصابة.

وقال المركز الروسي في بيان، اليوم، إن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة في روسيا، مشيرا إلى تسجيل 531 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و256 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المركز الروسي، أن 8443 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 531 ألفا و 692 شخصا.وأوضح أنه تم تسجيل 167 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11937 شخصا.