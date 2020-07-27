سامسونج تدرس المشاركة في مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي

كشف المهندس قاسم حسن رئيس قطاع التليفزيونات، في سامسونج الكترونيكس مصر، عن دراسة الشركة للمشاركة في مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي التي جرى إطلاقها أمس الأول.

وقال "حسن" في مؤتمر صحفي، خلال إطلاق سامسونج تلفزيون The Frame الجديد لأول مرة في مصر، أن سامسونج تحرص على المشاركة بشكل فعال في السوق المصري بكافة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، خاصةً وأنه يعد سوق واعد في هذا المجال، ونسعى لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم الشاشات الذكية بقدرات اتصال فائقة وخصائص وخدمات في منتجاتنا متصلة ومتطورة، لتتميز بأناقة التصميم وجودة الأداء، لمنح المستهلكين أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياتهم".

وأشار إلى أن مصنع سامسونج للشاشات والتلفزيونات في محافظة بني سويف يمثل نموذجًا ناجحًا للصناعة المحلية باعتباره أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم، والأول من نوعه لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي نثق في قدرة المنتج المصري التنافسية بين بقية المنتجات.

وأضاف "حسن": "نسعى من خلال مصنع بني سويف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتغذية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة في مصر".

وافتتحت سامسونج الكترونيكس مصر، مصنعها في بني سويف عام 2013 باستثمارات تصل إلى 270 مليون دولار، حيث صدر المصنع 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين شاشة ذكية سنويًا، كما يوفر العديد من فرص العمل للأفراد، حيث تصل حجم العمالة به نحو 1500 عامل، ليقيم ويوفر منطقة صناعية فريدة من نوعها في محافظة بنى سويف.