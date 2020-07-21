محافظ بنى سويف يزور مصنع سامسونج للإلكترونيات بكوم أبوراضي

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث زار مصنع وشركة "سامسونج" الكورية، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى.

واستمع محافظ بني سويف إلى شرح من مديري المشروع حول آلية عمل الشركة وإنتاجها، خاصة وأن هذا المصنع هو الأول الذى أقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعًا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقًا للطراز الموحد الذى تتسم به جميع مصانع "سامسونج"، كما يتفرد المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون.

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين شاشة سنويا، ويتم تصدير 85% من منتجاته، بينما تُسوق النسبة الأخرى محليًا، ويعمل بالمصنع نحو ألفى موظف جميعهم مصريون، عدا 11 موظفًا كوريًا فقط.

وأثنى المحافظ على المستوى العالي من التقنية التي تتمتع بها منظومة التصنيع بالمصنع، معربًا عن سعادته الكبيرة بعمال مصر المتواجدين داخل المصنع، ومن بينهم 200 مهندس وفني تم تدريبهم في كوريا وروسيا والمجر وماليزيا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن "سامسونج" أصبح نموذجا يحتذي به في الفترة الماضية، خاصة مع حرص الشركة على دعم الجهود المحلية المبذولة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة في ظل مجابهة تداعيات أزمة كورونا، من خلال توفير بعض الأجهزة الطبية ومستلزمات وقائية لمستشفى ناصر العام، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية، لاسيما وأنه من المتفق عليه أن تنمية المجتمع المحيط للصناعة والعمل على نهضته له انعكاساته الايجابية على المستثمر في كافة المناحي.