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وائل الفشني قبل حفله: "أعشق الغناء في دار الأوبرا"

كتب:

أبانوب رجائي
10:42 م | الأحد 26 يوليو 2020
وائل الفشني

وائل الفشني

أعرب المطرب وائل الفشني عن سعادته الكبيرة بالغناء أول مرة بعد عودة الحفلات بدار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى أنه عاشقا للغناء في دار الأوبرا وأنه يشتاق للوقوف أمام جمهور دار الأوبرا واعدا بتقديم برنامج يليق بهم.

وينتظر الفشني في الوقت الحالي عرض فيلم "صاحب المقام" الذي يشارك به ومن المقرر أن يعرض بعد أيام على أحد المنصات الإلكترونية.

يذكر أن آخر أعمال الفشني أغنية مسلسل "الاختيار" الذي عرض برمضان الماضي وشارك فيه أمير كرارة وأحمد العوضي.

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