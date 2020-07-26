صربيا تسعى لشراء المزيد من الطائرات الحربية وسط توترات في البلقان

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده تسعي لشراء المزيد من الطائرات الحربية لتعزيز قواتها المسلحة وسط توترات متصاعدة تشهدها منطقة البلقان.

وأوضح فوتشيتش - خلال جولته في لواء دبابات الجيش الصربي حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم إجراء ما وصفه بـ "مبادرات معينة" لشراء أسطول من قاذفات القنابل المقاتلةـ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قامت بتسليح دول مجاورة لصربيا وعضوة في حلف شمال الأطلسي المعروف اختصارًا بـ "ناتو"، وتسليح محافظة كوسوفو المنفصلة عن صربيا سابقًا.

وأشار إلى أن "الأمريكيين والأتراك، والألمان يعتنون بطفلهم المحبوب" على حسب وصفه في إشارة إلى كوسوفو، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قد سلمت مؤخرًا عددًا من المركبات المدرعة إلى قوات أمن كوسوفو.وأضاف فوتشيتش أن بلاده لا تستطيع منافسة ما وصفه بـ "تبرعات الناتو" إلى الدول المجارة لصربيا عندما يتعلق الأمر بالأسلحة، لذلك ينبغي علينا إجراء ذلك بمفردنا".

يشار إلى أن صربيا لا تقبل استقلال كوسوفو عنها، بينما هو الأمر الذي تعترف به الولايات المتحدة ومعظم دول الغرب.