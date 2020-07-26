وزير الهجرة: إعادة 77 ألف مواطن إلى مصر خلال جائحة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة بكافة مؤسساتها قامت بالعمل على إعادة المصريين بالخارج ممن يريدوا العودة، حيث تم العمل في لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء، وتم إعادة أكثر من 77 ألف مواطن مصري من العالقين ومخالفي الإقامة واصحاب الظروف الاستثنائية والصحية.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يتم حاليا دمج هؤلاء المصريين بالتعاون مع وزارة التخطيط عبر استمارة "نورت بلدك"، وحاليا تطالب بعض المصريين العاملين بالخليج للعودة مرة أخرى إلى الكويت والسعودية والإمارات، موضحة أنه وحتى الوقت الراهن لم تعلن الكويت عن تاريخ عودة العمالة المصرية، وهناك اشتراطات من تلك الدول إجراء تحليل PCR على القادمين إلى أراضيها مرة أخرى: "أول ما الكويت هتعلن عن عودة العمالة المصرية بننسق مع السلطات في الكويت على تحليل الـPCR، وهناك طلب بأن تكون المعامل في الصعيد حتى لا يتكبدوا مشقة السفر إلى القاهرة، وتم إعلامهم بأماكن التحليل في محافظاتهم".

وأكدت أن المملكة العربية السعودية وافقت على عودة الدبلوماسيين المصريين والعاملين بالقطاع الطبي لديها، ولم يتم تحديد عودة باقي الشرائح العاملة هناك، مشيرة إلى أنه وبالنسبة للسفر إلى الإمارات، فيجب استيفاء البيانات على موقع إدارة إقامات الأجانب في دبي، ويطلب العودة وسيتم إرسال الموافقه له ويمكن عودته، مع اشتراط تقديم الطلب أونلاين، وتحليل PCR.

وتابعت: "بالنسبة للي عايزين يجددوا إقامتهم في الكويت فممكن يجددوا إقامتهم أونلاين لحين تحديد العودة النهائية".