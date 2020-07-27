الهجرة: مستمرون في الاستفادة من علمائنا بالخارج لمواجهة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة دائمة التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج لتحديث آليات مواجهة فيروس كورونا، ولدراسة السياسات العامة للدول المقيمين بها ومعرفة كيفية تحليل البيانات الصادرة عن كل دولة: "مازلنا على هذه الاستمرارية في الاستفادة من علمائنا وخبرائنا".

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها تواصلت مع الدكتورة مي صبري وهنأتها لانضمام لعضوية المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي، وهنأتها بالمنصب الذي حصلت عليه في لندن: "هي بنت شاطرة جدا وتستاهل اللي وصلتله، وبترفع اسم مصر في الخارج"، موضحة أن كل الخبراء والأطباء والعلماء منضمين بالأساس في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، غير أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا قامت الدولة بالتواصل مع الأطباء بالخارج لتطوير آليات مجابهة الجائحة.

وأكدت أنه الوزارة مازالت تعمل في مبادرة "العودة للجذور" من اليونانيين والقبارصة، وتم إجراء جلسات حوارية مع أطباء مصريين بالخارج وقبارصة ويونانيين، حظيت بتفاعل كبير بين كافة الطوائف المشاركة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لاستيعاب العمالة العائدة من المصريين القادمين بالخارج، وتم توزيع استمارة "نورت بلدك"، على المصريين بالمدن الجامعية والطائرات والموقع الإلكتروني للوزارة.

وتابعت: "بتحليل بيانتهم بدأت وزارة التخطيط والتجارة والصناعة بالعمل عليها، حيث إن أعلى المحافظات التي عادت منها العمالة كانت محافظة سوهاج، يتم التواصل معهم لدمجهم مرة أخرى في المجتمع".